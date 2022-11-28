İçişleri'nde Sözcü'ye yalanlama: Bu gazetecilik değildir

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı su altı arama kurtarma timlerine yüksek basınçlı hava kompresörü satın alma ihalesine ilişkin "Kesinlikle Yunan malı şartı arayan bir şartname yoktur." ifadesini kullandı.

Ersoy, sosyal medya hesabından, iddianın yer aldığı Sözcü gazetesinin haberini paylaşarak, ayrıntılı açıklamanın Jandarma Genel Komutanlığınca yapılacağını belirtti.



İstenilen teknik kapasiteye sahip toplam 5 firmayla görüşüldüğünü ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:



"Bunlardan üç firma teklif vermek istemiştir. Teklif verecek firmalardan biri de yerli ve millidir ve yüzde 15 fiyat avantajı vardır. İhale 8 Aralık'ta yapılacaktır. Kesinlikle Yunan malı şartı arayan bir şartname yoktur. Toplam piyasa değeri 500 bin lirayı bile bulmayan bir alım için istenilen teknik kapasiteye haiz ürünü bulunmayan firmanın oyuncağı olup kurumlarımızı karalamak gazetecilik değildir."