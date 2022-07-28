İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2022 Perşembe / 29 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9402
  • EURO
    18,2911
  • ALTIN
    1004.46
  • BIST100
    2566.87
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İçişleri'nden 'Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri' genelgesi
Güncel

İçişleri'nden 'Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri' genelgesi

İçişleri Bakanlığı, Hacı Bektaş Veli'yi Anma Etkinlikleri ile Muharrem ayının aynı döneme denk gelmesi nedeniyle 81 İl Valiliğine genelge gönderdi. Genelgede Hacı Bektaş Veli'yi Anma programlarına katılmak isteyen vatandaşlara destek olunması istenirken, Muharrem ayında Yas-ı Mateme ortak olma ve oruç açma lokmalarına vali ve kaymakamların da katılımıyla cemevi yöneticileri, vakıf veya derneklerdeki vatandaşlar ve kanaat önderleriyle birlikte olunması istendi.

DHA28 Temmuz 2022 Perşembe 13:06 - Güncelleme:
ABONE OL

Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgede, Anadolu'nun gönül mimarlarından Hacı Bektaş Veli'yi anlamaya vesile olan ve her yıl Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen programlara başta çevre illerden olmak üzere ülke genelinden katılım sağlamak isteyen vatandaşlara destek olunmasının, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda 15 Ağustos 2022 tarihinde icra edilecek etkinlikleri daha da anlamlandıracağı belirtildi. Bu yıl Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri ile aynı döneme denk gelen Muharrem ayının; hoşgörüyü, ahlakı, inancı, sevgiyi, saygıyı, birliği, beraberliği ve kardeşliği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada yarınlara aktarcağı ifade edildi.

Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayının; paylaşmanın, şükretmenin, bereketin adı olan aşure gününün yanında Ehl-i Beyt muhabbeti olan tüm Müslümanlar açısından birçok ortak duyguyu barındırdığı belirtilen genelgede, "Sevgili Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin Efendimizle birlikte çoğu Ehl-i Beyt'ten yetmiş iki Müslümanın hakikat, hürriyet, izzet ve mukaddesat uğruna şehit olduğu Kerbela, tüm İslam aleminde olduğu gibi milletimizin de derin ve ortak acısıdır" denildi.

Genelgede, Hz. Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela'da şehit edilmesinin yıl dönümünde tutulan ve 29 Temmuz 2022 tarihi akşamı niyet edilecek Muharrem ayı orucu ile ilgili Vali ve Kaymakamlardan şu hususlara dikkat edilmesi istendi:

"Cemevi, vakıf veya derneklerle irtibat kurularak Muharrem ayındaki Muharrem orucu açma lokmalarına ortak olunmasına ve yas-ı matem katılımına yönelik davetlere imkanlar ölçüsünde katılım sağlanacak ve cemevi, vakıf veya derneklerdeki vatandaşlar ve kanaat önderleri ziyaret edilecek. Muharrem ayının ilk günlerinde Vali ve Kaymakamların ev sahipliğinde Cemevi yöneticileri, vakıf veya derneklerdeki vatandaşlar ve kanaat önderleri ile oruç açılacak. Muharrem ayı içerisindeki şükür ve paylaşmanın ifadesi olan 'Aşure Etkinliklerinin' de en geniş katılımla gerçekleştirilmesi sağlanacak."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.