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İçişleri'nden soruşturma izni! Aralarında eski başkanlar da var

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan Yağmur Apartmanı ile ilgili 10 kişi hakkında soruşturma izni çıktı. İçişleri Bakanlığı, aralarında eski belediye başkanlarının da bulunduğu isimler için adli süreç başlattı.

İHA12 Haziran 2025 Perşembe 10:02 - Güncelleme:
İçişleri'nden soruşturma izni! Aralarında eski başkanlar da var
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan 2 bloklu Yağmur Apartmanı ile ilgili İçişleri Bakanlığı, aralarında eski belediye başkanlarının da bulunduğu 10 kişi hakkında soruşturma izni verdi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 11 Ekim 2024 tarihli kararında, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde yer alan ve çok sayıda vatandaşın yaşamını yitirdiği 2 bloklu Yağmur Apartmanlarıyla ilgili ön inceleme raporuna yer verildi. Bilirkişi raporlarında, binanın statik projelerinde ciddi yetersizlikler bulunduğu, ruhsat süresi dolmasına rağmen yapı kullanma izni verilmeden yıllarca kullanıldığı, geçmiş dönem belediyenin ise gerekli denetimleri yapmadığı tespit edildi.

Yapılan değerlendirme sonucu, Kahramanmaraş eski belediye başkanı M.P, Onikişubat eski belediye başkanı H.M. ile eski imar müdürlerinin de aralarında olduğu 10 kişi hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında soruşturma izni verildi.

Soruşturma izni verilenlerden bazılarına ruhsat ve statik kusurlar, bazılarına ise denetim ve yapı kullanma izni eksikliği nedeniyle izin çıktığı öğrenildi.

Teknik sorumlulukları bulunmayan ya da kusur tespit edilmeyen bazı kamu görevlileri hakkında ise soruşturma izni verilmedi.

Karar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

  • Kahramanmaraş deprem
  • Yağmur Apartmanı yıkımı
  • soruşturma izni

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