İcra yoluyla çocuk teslimine son veren merkez sayısı 320'ye ulaştı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "mağdur odaklı adalet" anlayışıyla yürütülen çalışmalarda 2022'de önemli adımların atıldığı, bu kapsamdaki çalışmalardan olan çocuk görüşme merkezlerinin ilkinin Uşak'ta Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından nisanda açıldığı anımsatıldı.

Uygulamayla icra yoluyla çocuk teslimine son verildiği aktarılan açıklamada, aradan geçen sürede hizmete açılan merkez sayısının 57'si il, 263'ü ilçelerde olmak üzere 320'ye ulaştığı, merkez sayısının 2023'te tüm ülkede yaygınlaştırılmasının hedeflendiği bildirildi.

Bu süreçte 3 bin 755 dosyada çocuk teslimi ve kişisel ilişkiye ilişkin işlemler gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinde görev alacak uzmanlara eğitim verilmeye devam edildiği kaydedildi.

Uygulamanın, çocukların üstün yararını gözettiğine işaret edilen açıklamada, velayet hakkı kendisine verilmeyen, belirlenen takvime göre çocuğunu görme hakkı tanınan ebeveynlerin artık icra dairelerine başvurmak zorunda kalmadığı aktarıldı.

Ebeveynlerin, adliyelerde kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine (ADM) ücretsiz başvurarak, belirlenen çocuk görüşme merkezlerinde çocukları ile görüşebildiği ifade edildi.

- ADM'LERDEN 770 BİNDEN FAZLA KİŞİ YARARLANDI

Bakanlığın açıklamasında, kadınlar, çocuklar ve kırılgan gruplar başta olmak üzere mağdurların yargısal süreçlerde ikincil örselenmesinin engellenmesi ve psiko-destek verilmesi için de çalışmalar yürütüldüğü anımsatıldı.

Bu kapsamda 2022'de faaliyete geçirilen 6 müdürlükle birlikte ADM sayısının 167'ye ulaştığı ifade edilen açıklamada, 2022'de 354 bin 777 kişiye adli süreçte psiko-sosyal destek sağlandığı, uygulamanın başladığı 2019'dan bu yana toplam sayının ise 770 bin 629'e ulaştığı bildirildi.

- AGO SAYISI 152'YE YÜKSELDİ

Açıklamada, fail ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunan hallerde mağdurların ifade ve beyanlarının uzman eşliğinde alınmasının sağlandığı adli görüşme odalarının da ülke genelinde yaygınlaştırıldığı kaydedildi.

AGO sayısının 2022'de 42 artarak 152'ye yükseldiği ifade edilen açıklamada, bu yıl 26 bin 690 kişinin AGO'lardan yararlandığı, uygulamanın başladığı 2017'den bu yana AGO'lardan hizmet alan sayısının ise 68 bin 299 olduğu bildirildi.