İcradan satışta olan dev fabrikada esrarengiz olay

Hırsızlık şüphesi ile yakalanan kişiler, bir yandan fabrikanın bahçesinde mangal ateşinde çay yaparken bir yandan da tonlarca malzeme taşıdı. Çelişkili ifade veren şüphelilerden biri “Demirci ustasıyım ben. Yolumu şaşırdım yanlışlıkla buraya geldim. Kapıyı açık görünce içeri girip kartımı bırakmak istedim” dedi.

İşçiler de ihaleyi izledi

97 dönüm arazi üzerine kurulu Uzel Makina fabrikasının icra ihalesi önceki gün yapıldı. 446 milyon 139 bin TL bedelle ihaleye çıkarılan fabrikaya alıcı çıkmadı. Saat 14.00’te başlayan ihale 10 dakikada bitti. İhaleyi, alacaklı firma vekilleri yanı sıra, alacaklı durumdaki bir kısım Uzel işçisi de takip etti. İhalenin sonlanması üzerine, fabrikada hareketlilik olduğunu öğrenen işçiler, durumu iflas idaresi memura avukatlara da iletti. İflas idaresi memurları, fabrikada herhangi bir çalışmanın söz konusu olamayacağını belirtti.