İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 Temmuz'da mağdur avukat Çelebi'ye uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağlayan tutuklu şüpheli İçer hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.
Alınan bilgiye göre, 14 Temmuz'dan itibaren yoğun bakımda tedavisi süren avukat Çelebi, dün hayatını kaybetti.
ICRYPEX şirketi ve sahibi şüpheli İçer hakkında ayrıca "suçtan elde edilen gelirleri aklama" suçundan soruşturma başlatılmıştı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca (MASAK) hazırlanan rapora göre, suç geliri elde ettiği ve gelirlerini yurt dışına çıkardığı belirlenen şüpheli Gökalp İçer ile ICRYPEX Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ'ye ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, taşınmazlarına ve şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliğince el konulması kararı verilmişti.