İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 Temmuz'da mağdur avukat Çelebi'ye uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağlayan tutuklu şüpheli İçer hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Alınan bilgiye göre, 14 Temmuz'dan itibaren yoğun bakımda tedavisi süren avukat Çelebi, dün hayatını kaybetti.

GÖKALP İÇER HAKKINDAKİ KARA PARA AKLAMA SORUŞTURMASI

ICRYPEX ve Gökalp İçer'in mal varlıklarına el konuldu Olayla ilgili kripto varlık alım satım platformu ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer gözaltına alınmış, yürütülen soruşturma kapsamında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanmıştı.

ICRYPEX şirketi ve sahibi şüpheli İçer hakkında ayrıca "suçtan elde edilen gelirleri aklama" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

154 milyon doları böyle akladılar Bu kapsamda, platformun çeşitli suç örgütlerinin suçtan elde ettikleri haksız kazançlarını döviz veya kripto varlığa dönüştürerek finansal sisteme soktuğu tespit edilmişti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca (MASAK) hazırlanan rapora göre, suç geliri elde ettiği ve gelirlerini yurt dışına çıkardığı belirlenen şüpheli Gökalp İçer ile ICRYPEX Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ'ye ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, taşınmazlarına ve şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliğince el konulması kararı verilmişti.

