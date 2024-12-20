ICYF'ın 20. yılı kutlandı

İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun (ICYF) 20. kuruluş yıldönümü aralarında Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, İran, Filistin, Suudi Arabistan, Kamerun, Sudan, Azerbaycan ve KKTC'den üst düzey yöneticiler, İslam İşbirliği Teşkilatı yöneticileri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla ICYF Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

Tören, Kuran-ı Kerim Tilaveti, şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. ICYF'in 20 yıl boyunca yaptığı çalışmaların kısa bir özetinin anlatıldığı videonun izlenmesinin ardından söz alan ICYF Genel Başkanı Taha Ayhan, bugünün ICYF için tarihi bir gün olduğunu belirterek, "Müslüman gençliği güçlendirme ortak vizyonuyla geleceğin liderlerini yetiştiriyoruz. ICYF, Aralık 2004'te Bakü'de düzenlenen ilk Genel Kurul'un ardından kurulmuştur. Her şeyden önce, bu vizyonu hayata geçirmede özverili destekleri çok önemli olan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e, aynı zamanda onların önderliğinde saygıdeğer Türk ve Azerbaycan hükümetlerine derin şükranlarımızı sunuyoruz. Onların siyasi ve mali taahhütleri, son 20 yıldır ICYF'nin başarısı ve büyümesi için çok önemli olmuştur" dedi.

ICYF'nin son 20 yılda önemli ölçüde büyüdüğüne dikkat çeken Ayhan, 73 ülkede 650 MOIC kulübü kurulduğunu, bu kulüplerin gençlerin katılımı ve güçlendirilmesi için temel platformlar olarak hizmet verdiği söyledi. Avrupa ülkelerine yayılan bu kulüplerin Müslüman gençlerin arasında daha güçlü bağlar yarattığını ifade eden Ayhan, ICYF'in 15 ülkede 200'den fazla üniversite ile de ortaklıklar kurarak etkili işbirlikleri oluşturduğunu belirtti. Her yıl, ulusal ve uluslararası düzeyde yaklaşık 35 gençlik odaklı etkinlik düzenleyen ICYF'in 30'dan fazla küresel etkinliğe de katıldığını anlatan Ayhan, "Bu etkinlikler, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye olan ve olmayan ülkelerden binlerce gencin bir araya gelmesini, kültürlerarası değişim ve diyalogu teşvik ediyor, gençlerin liderlik ve inovasyon kapasitelerini arttırıyor. ICYF Online Akademisi de 2025'te genç liderlik becerilerini daha da geliştirmek için yeni modüller başlatacak. ICYF Diplomasi Akademisi, gençlere küresel zorluklarla başa çıkmaları için araçlar sağlarken, ICYF Mezun Ağı mezunlar arasındaki bağlantıları güçlendirerek yaşam boyu iş birliğini teşvik ediyor. ICYF, startup zirveleri, eğitim kampları ve girişimcilik kuluçka merkezleri gibi platformlar aracılığıyla gençleri güçlendirmeye, çok taraflı iş birliğini teşvik etmeye devam ediyor" diye konuştu.

ICYF 23 MİLYON GENCE ULAŞTI

ICYF Başkanı Ayhan, İslam İşbirliği Teşkilatı bölgesindeki gençlerin ekonomik istikrarsızlık, işsizlik ve kaliteli eğitime sınırlı erişim gibi çok sayıda zorlukla karşı karşıya olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Ancak bu zorluklar, özellikle dijital dönüşüm, yeşil ekonomi gibi teknolojik ilerlemelerin yükselişi yoluyla yeni fırsatlar da sunmaktadır. ICYF, bu sorunları ele almayı ve gençleri bu fırsatları yakalamaları için güçlendirmeyi amaçlayan çok sayıda program uygulamıştır. 2019'da 13 ülkede 36 programla başlayarak, 2,8 milyon genci dahil ederek, 2024 yılına kadar 25 ülkede uygulanan 228 program aracılığıyla toplam 23 milyondan fazla gence ulaşarak katlanarak büyüdük. Bu inanılmaz ilerleme, gençleri güçlendirme konusundaki sürekli bağlılığımızı yansıtıyor. 2024'te İslam İşbirliği Gençlik Başkenti Ulusal Programı'nın 10.'sunu Azerbaycan'ın Şuşa kentinde kutladık. 2025 yılı gençlik başkenti olan Fas'ın muhteşem şehri Marakeş'e herkesi davet etmekten heyecan duyuyoruz."

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Uluslararası Genç Gönüllüler Kampları, ICYF Uluslararası Medya Eğitim Kampı, kuluçka merkezleri, girişimcilik zirveleri gibi birçok etkinlikle gençler için farklı alanlarda fırsatlar yaratıldığını anlatan Ayhan, "Bu başarıları kutlarken, aynı zamanda İslam coğrafyasında devam eden mücadeleleri de kabul etmeliyiz. Gazze, kalbimizde derin bir kanayan yara. ICYF, Filistinli gençlerin seslerini yükseltmeye, haklarını savunmaya ve dünya çapında dayanıklılıklarını vurgulayan girişimleri desteklemeye kararlıdır. Aynı şekilde, Suriye'de, barış ve istikrar için dua ederken, ailelerin hayatlarını yeniden kurmak için evlerine dönmelerinin sevincini hissediyoruz, ICYF, gençlik çabalarını topluluklarının yeniden inşasında ve iyileşme sürecinde desteklemek için rolümüzü oynamak üzere orada olacak" dedi.

Daha sonra söz alan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu da ICYF'in İslam dünyası gençlerini güçlendirmek doğrultusundaki büyük hedefini gerçekleştirme yolunda önemli aşama kaydettiğini belirterek "Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizler de tüm tesis ve imkanlarımızı İslam dünyası gençlerine açık tutarak ICYF'e gereken desteği vermekteyiz" dedi.

Diğer ülkelerden üst düzey yöneticilerinin de konuşmalarının ardından ICYF Online Akademisi'nin lansmanı gerçekleştirildi. Sonrasında da ICYF ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi arasında Mutabakat Zaptı imzalandı. Son olarak da tüm misafirlerle birlikte aile fotoğrafı çekildi.