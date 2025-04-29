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ICYF'ten 'Filistin İçin Yarını Bekleyemeyiz' konferansı

Filistin halkının acil insani ve kalkınma ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) öncülüğünde çalışmalara başlanan Gazze/Filistin Yeniden Yapılandırma ve Kalkınma Konferansı 30 Nisan- 1 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek. 'Filistin için yarını bekleyemeyiz, şimdi harekete geçme zamanı!' sloganıyla düzenlenecek konferansta, insani yardımın etkinliğinin arttırılması, kalkınma stratejileri ve uzun vadeli ekonomik yapılanma için somut adımlar hedeflenecek.

29 Nisan 2025 Salı 12:36 - Güncelleme:
ICYF'ten 'Filistin İçin Yarını Bekleyemeyiz' konferansı
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Gazze'de faaliyet gösteren en büyük sivil toplum kuruluşlarından Anera, önde gelen Filistinli özel sektör kuruluşu Palestine Emerging ve dünyanın çeşitli yerlerinden kamu, özel ve sivil toplum temsilcilerinin destek verdiği konferansa ICYF Başkanı Taha Ayhan'ın yanı sıra , Ürdün eski Başbakanı Kral II. Abdullah Kalkınma Fonu Başkanı Dr. Omar Razzaz, Filistin Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Wael Zaqout, Filistin'in Türkiye Büyükelçisi Faed Mustafa, Birleşik Krallık Yakın Doğu Departmanı Eş Başkanı Dr. Christian Dennys-McClure, Dünya Bankası Batı Şeria ve Gazze Program Lideri Andrea Liverani, Filistin Yatırım Fonu Başkanı Iyad Joudeh, Gazze Ticaret Odası Başkanı Ayed Abu Ramadan konuşmacı olarak katılacak.

Konferansın ilk gününde Gazze'de acil insani yardım ve kalkınma stratejileri, Filistin'de sağlık sektörü reformları, erken çocukluk eğitimi ve kayıp nesillerin desteklenmesi, şirketlerin ve GSYİH'nin güçlendirilmesi için özel sektör girişimleri, eğitim ve mesleki eğitimle iş gücü piyasasının uyumlu hale getirilmesi, Gazze'nin yeniden yapılandırılması için teknoloji temelli yaklaşımlar ele alınacak. İkinci gün ise katılımcılar uzun vadeli kalkınma projelerinin tanıtımı, Filistin eczacılık sektörü için pazar erişimi ve ticaret kolaylaştırma çalışmaları, Filistin'de girişimcilik ve sigorta reformları, Gazze için barınma projeleri gibi konularda görüş ve önerilerini sunacak.

Konferansın sonunda çeşitli kurumlar arasında insani yardım, sağlık sektörü destekleri ve ekonomik yeniden yapılanma alanlarında ortak hareket planlarını belirleyen Mutaba

  • Filistin Yardımı
  • İslam İşbirliği Forumu
  • Gazze Kalkınması

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