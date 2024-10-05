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İdari süreç de başlatıldı! Çevreyi kirleten CHP'li belediyeye milyonluk ceza

Eskişehir'de asfalt atıklarını boş araziye döktüğü tespit edilen Odunpazarı Belediyesi'ne, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 milyon 299 bin TL ceza uyguladı. Ayrıca atıkların kaldırılmasına ilişkin idari süreç başlatıldı.

AA5 Ekim 2024 Cumartesi 14:48 - Güncelleme:
İdari süreç de başlatıldı! Çevreyi kirleten CHP'li belediyeye milyonluk ceza
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, araziye asfalt atığı döken Odunpazarı Belediyesine 1 milyon 299 bin lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasına göre, Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanlığının Orhangazi Mahallesi'nde boş araziye atık döktüğüne ilişkin ihbar üzerine, Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince alanda denetim yapıldı.

Denetim neticesinde, Odunpazarı Belediye Başkanlığına ait resmi araçla asfalt atığının araziye döküldüğü tespit edildi.

Kirliliğe neden olan belediyeye Çevre Kanunu'na istinaden 1 milyon 299 bin lira idari para cezası uygulanırken, atığın kaldırılması için idari süreç başlatıldı.

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