İDDEF'ten milyonlarca ihtiyaç sahibine yardım eli: Kurban etleri ulaştırıldı

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, İDDEF, "Kardeşinle Kurbanını Paylaş" sloganıyla gerçekleştirdiği 2026 yılı vekalet yoluyla yurt dışı vacip kurban organizasyonu kapsamında Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'daki 56 ülkede 61 bin 722 hisse kurban kesti.

İslami usul ve hassasiyetlere uygun gerçekleştirilen kesimlerin ardından, 2 milyon 413 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıtımı yapıldı.

İDDEF, Gazze için bağışlanan büyükbaş kurbanların kesimlerini de tamamladı. Hazırlanan 800 gramlık 73 bin 500 konserve et bölgeye ulaştırılacak.

Başta Gazze olmak üzere Afganistan, Yemen, Sudan, Somali, Etiyopya, Kenya, Burkina Faso, Lübnan ile Suriye gibi kriz bölgelerinde yürütülen organizasyonlarda, savaş, kuraklık, kıtlık ve yoksullukla mücadele eden ailelere kurban etleri ulaştırıldı. Kurban dağıtımları, mülteci kampları, medreseler, yetimhaneler ve ülkelerdeki en ücra yerleşim alanlarında gerçekleştirildi.

İDDEF, kurbanlıkların seçiminden kesimine ve dağıtımına kadar her aşamayı kayıt altına aldı. Kesim ve dağıtım işlemlerinin ardından bağışçılara SMS bilgilendirmesi yapılarak, kurbanların hangi ülke ve bölgede kesildiği paylaşıldı.

Federasyon ekipleri ayrıca kurban organizasyonları kapsamında ziyaret ettikleri köyler, medreseler ve yetimhanelerde çocuklarla bir araya geldi. Çocuklara bayramlık kıyafet, oyuncak, balon ve çeşitli hediyeler verilerek, bayram sevinci birlikte yaşandı.