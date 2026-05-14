Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İBB Meclisi'nde CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı'nın "Fatih Belediyesine bağış yapıldı" iddiasını belgelerle yalanladı.

Turan, Ülkü İnanlı'nın geçen Meclis toplantısında söylediği "Murat Gülibrahimoğlu'nun firmasının, Fatih Belediyesine bağış yaptığı" iddiasının doğru olmadığını belirterek "2022, 2023 ve 2025 yıllarında Fatih Belediyesine herhangi bir bağış yapılmamış. Tam tersine, Fatih Belediyesi ilgili firmaya para yatırmış. Siz, müfettiş raporunda 'gelen' hanesinde gözüken rakamları 'giden' hanesinde gibi görüp burada 'Bağış yapılmış' dediniz. Biz Fatih Belediyesi olarak niçin buraya para yatırmışız? Bölgeden topladığımız moloz ve buna benzer şeyleri bir yerde topluyoruz. Sonra taşımacılık yapan müteahhidimize fiş veriyoruz, o da döküm sahasına döküm yapıyor" ifadelerini kullandı.

Bu konunun belgeleri olduğunu vurgulayan Turan, "Bu evrakı Ülkü Hanım'a vereceğim. En azından insanidir, hata yapmıştır çıksın özür dilesin" dedi.

Turan'ın konuşmasının ardından söz alan Ülkü İnanlı, rapordan bahsederek, "Evet, haklısınız. Fatih Belediyesine, 5 milyon 178 bin lira belediyeye girmemiş, belediyeden çıkmış. Orada sehven bir hata yapılmış. Ama ben hata yaptığım zaman da söylerim " ifadelerini kullandı.

Ülkü İnanlı