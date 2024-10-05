CHP'li Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilişkisi olduğu yolunda yine CHP'ye yakın çevrelerin dile getirdiği iddialara karşı sessizliğini bozdu. Durbay, iddiaları "iftira" olarak niteleyerek, kolon kanseri tedavisi olduğunu duyurdu.

Gülşah Durbay, CHP'ye yakın bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarının, Özgür Özel ile ilişkisi olduğu iddialarını video paylaşımıyla yalanladı, "Organize olmuş, hazımsız bir grup tarafından planlı bir şekilde pek çok iftiraya ve yalana maruz kaldım. Geçtiğimiz gün de bir alçak tarafından son derece çirkin, ipe sapa gelmez, baştan sona yalanlarla dolu bir yazı dolaşıma sokularak ben, ailem ve Sayın Genel Başkanım hedef gösterildi, iftiraya uğradım" diye konuştu.

MAHKEMEYE VERDİM

Yüzden fazla kişi ve kurumu mahkemeye verdiğini belirten Durbay, "Bu alçakların hepsini tek tek mahkum ettireceğim. Mahkemeye verildiğini öğrenenlerden bazıları derhal yazılarını kaldırdı ve benimle iletişim kurmaya çalışıp, özür mesajları gönderdiler" dedi.

YAZININ SAHİBİ DE CHP'Lİ

Durbay'ın söz ettiği yazılardan birinin daha önce CHP'den birçok kez milletvekili, meclis aday adaylığı başvurusu bulunan gazeteci Ebru Küçükaydın'a ait olduğu öğrenildi. "Özgür Özel düğümü Şehzadeler'de mi çözüldü?" başlıklı yazıda, Özgür Özel ve Durbay'ın ilişkisi olduğuna dair kulis bilgileri yer aldı.

CHP'NİN İKİ NUMARASINDAN PARTİ İÇERİSİNE YAYLIM ATEŞİ



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Ulaş Karasu, yaşananlara ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, partisinin içine yönelik sert mesajlar verdi.

"Bugüne kadar parti dışındaki siyasi rakiplerimiz, kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ten başlayarak Cumhuriyet Halk Partimizin genel başkanlarıyla ilgili her türlü iftiraya ve yalanlara başvurdular" diyen Karasu, "Fakat ilk defa CHP içinde, Genel Başkanımıza karşı ahlaksızca, namussuzca ithamlarda bulunan kendini bilmezlerle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Karasu'nun mesajını CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın da alıntılayarak paylaşması dikkati çekti.

HABERİ YAPAN CHP'Lİ DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ



Öte yandan iddiaları dolaşıma sokan CHP üyesi gazeteci Ebru Küçükaydın, "kesin ihraç talebi" ile partisinin İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

BANA DA İFTİRA ATTILAR



CHP'li İzmir Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de, Durbay'a destek açıklaması yaptı. Lal Denizli, "Belediye başkan adayı olduğum günden beri hakkımda atılmadık iftira, söylenmedik yalan kalmadı. Daha da acısı; bu yalanlar, siyasi rakiplerimizden çok, partimizin kurultay iradesine zerre saygısı olmayan, partimizin birinci olmasını hazmedememiş sözde 'parti sevdalıları' tarafından yapıldı" dedi.