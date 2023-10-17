İddia yalan çıktı! Hamas'a değil, Mısır'a ait olduğu belirlendi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Hamas üyelerinin İsrail yerleşim yerlerine girişini gösteren görüntü" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, "İddiaya konu görüntüler incelendiğinde yamaç paraşütlerinin arkasındaki flamaların Hamas'a değil, Mısır'a ait olduğu belirlenmiştir. Görüntüleri ilk kez paylaşan kaynak tespit edilmiş, hesabın bir hava gösterisinden paylaşımlar yaptığı, aynı gösteride savaş uçaklarının ve jetlerin de gösterilere katıldığı tespit edilmiştir. Görüntülerin İsrail-Filistin çatışmasıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır" denildi.