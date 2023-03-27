Sosyal medyadaki algı operasyonları çürütüldü : Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel atma törenine katıldığı Defne Devlet Hastanesi için sosyal medyada bazı hesaplar, "Temeli atılıp bırakıldı" algısı oluşturmaya çalıştı. Yalanlara dahil olan İBB Başkanı İmamoğlu "Şu platform kadar bir yerden temel olmaz" ifadelerini kullandı. Konu hakkında Defne Devlet Hastanesi'nin resmi twitter hesabından videolu açıklama yapıldı.

YALANLARA İMAMIĞLU'DA DAHİL OLDU

Asılsız iddialara dahil olan İmamoğlu, "Şu platform kadar bir yerden temel olmaz. 21. yüzyılda çarpık çurpuk demirleri bağlanmış pompanın borusunun ucundan akan betonu göstererek, 'Betona bak, betona bak' diyerek açılış yapılmaz." ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR"

Hastanenin Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Defne Devlet Hastanesi inşaatında, çalışmalar 2. Gününde de tüm hızıyla devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, Defne Devlet Hastanesi'nde inşaat çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü gösterdi.