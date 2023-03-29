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Bakanlar hakkındaki iddialara yalanlama: İstifa etmeleri gerekmemektedir

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yer alan 'Bakanların milletvekili adayı olabilmeleri için Anayasa Madde 76'ya uygun olarak görevden ayrılmış olmaları gerekir' iddiasının gerçek olmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, 'Milletvekili Seçim Kanunu 18'inci maddede de adaylık için istifa etmesi gereken memurlar arasında da sayılmamıştır.' ifadeleri kullanıldı.

29 Mart 2023 Çarşamba 01:02 - Güncelleme:
Bakanlar hakkındaki iddialara yalanlama: İstifa etmeleri gerekmemektedir
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Sosyal medyada yer alan "Bakanların milletvekili adayı olabilmeleri için Anayasa Madde 76'ya uygun olarak görevden ayrılmış olmaları gerekir" iddiası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. Merkez tarafından yapılan açıklamada, "Bakanlar devlet memuru değildir ve Devlet Memurları Kanunu'na tabi de değildirler" ifadelerine yer verildi.

Merkez tarafından yapılan açıklamada, "Bakanlar devlet memuru değildir ve Devlet Memurları Kanunu'na tabi de değildirler. Bakanlar kamu hizmeti yapmakta, ancak bir kamu kurum veya kuruluşunun memur statüsündeki kamu görevlisi sayılmamaktadırlar.

Bakanlar, yukarıda belirtilen nedenle Anayasa'da Milletvekilliği adaylığı için istifa etmesi gerekenleri düzenleyen Madde 76/son hükmünde sayılmadıkları gibi, Milletvekili Seçim Kanunu 18'inci maddede de adaylık için istifa etmesi gereken memurlar arasında da sayılmamıştır." ifadeleri yer aldı.

  • İletişim başkanılığı
  • milletvekili adaylık
  • Bakanlar

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