İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2025 Cuma / 30 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,556
  • EURO
    47,5148
  • ALTIN
    4354.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İddialar şok etti! Hastaların sağlam kemiklerine platin takıldı
Güncel

İddialar şok etti! Hastaların sağlam kemiklerine platin takıldı

Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ndeki 6 doktor hakkındaki iddialar şok etti. Sağlıklı hastaları ameliyat ettikleri iddia edilen doktorlar hakkında soruşturma başlatılırken, maddi, adli ve idari yaptırım talep edildi.

İHA25 Temmuz 2025 Cuma 15:27 - Güncelleme:
İddialar şok etti! Hastaların sağlam kemiklerine platin takıldı
ABONE OL

Sağlık Bakanlığı, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde bazı ortopedi doktorlarının sağlam kemiklere platin taktığı ve basit kırıkların ameliyat ile tedavi edildiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Bakanlık müfettişlerince soruşturma geçiren 6 ortopedi doktoru hakkında mali, adli ve idari yaptırımlar talep edildi.

Devleti zarara uğrattıkları için 6 doktora toplamda 168 bin TL para cezası kesilmesi talep edildi. İdari olarak 2 doktora memuriyetten ihraç, 3 doktora sürgün (zorunlu şehir değişikliği), 1 doktora aylıktan kesme cezası verilmesi, adli olarak ise savcılığa soruşturma izni verilmesi ve mahkemede yargılanmaları talep edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.