İddialar sonrası İstanbul Valiliği harekete geçti: 116 fırına ceza kesildi

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da 39 ilçede ticaret, tarım ve zabıta müdürlüklerince ekmek fiyat denetimi gerçekleştirildiğini açıkladı.

116 FIRINA CEZA KESİLDİ

Vali Gül, paylaşımında "205 ekmek fırınına denetim yapılmış olup, 116 fırının tarifeye uygun olmayan şekilde ürün sattığı tespit edilerek cezai işlem uygulanmıştır. Denetimler devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu işletmelere bin 371'er lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

İstanbul'un 39 ilçesinde Ticaret, Tarım ve Zabıta Müdürlükleri ile "Ekmek Fiyat Denetimi" gerçekleştirilmiştir.

205 ekmek fırınına denetim yapılmış olup 116 fırının tarifeye uygun olmayan şekilde ürün sattığı tespit edilerek cezai işlem uygulanmıştır.

Denetimler devam edecektir. https://t.co/pM4BaAoXPP — Davut GÜL (@gul_davut) July 8, 2023

ZAM İDDİASI YALANLANMIŞTI

İstanbul'da ekmeğin gramajının 230 grama düşürülerek, fiyatının 8 TL'ye yükseltildiği iddiası sonrası İstanbul Valiliği ekmek fiyatlarına zam yapılmadığını açıklamıştı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde ekmek fiyatlarının zamlandığına dair basın ve sosyal medyada haberler yer almıştır. İstanbul'da ekmek fiyatları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmamıştır. Halen 200 gr ekmek 5 TL'den satılmaktadır." ifadeleri kullanılmıştı.