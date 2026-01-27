Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede dikkat çeken ifadeler yer aldı. Soruşturma, belediyede yaşanan gelişmelerle gündeme oturdu.

BÖCEK'TEN ALİ MAHİR'E 10 MİLYON TL VE BİR DAİRE

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan 702 sayfalık iddianamede, iş insanı Halil Tolga Ayvazoğlu'nun ek ifadesi yer aldı. Ayvazoğlu, ifadesinde Muhittin Böcek'in adaylığına verdiği destek nedeniyle Ali Mahir Başarır'a 10 milyon lira verdiğini öne sürdü. Ayvazoğlu ayrıca Böcek'in, Başarır için kendisinden bir daire talep ettiğini, bu talebi kabul etmemesi üzerine Böcek'in başka bir kişiden daire alarak Başarır'a verdiğini kendisine söylediğini iddia etti.

24 TV Genel Yayın Yönetmeni (GYY) Ömer Özkök ve Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, 24 TV'de ekranlara gelen "Günün Manşeti" programında Halil Tolga Ayvazoğlu'nun ifadesini yorumladı.

"ELİMDE DAİRE YOKTU"

24 TV GYY'si Özkök, "Halil Tolga Ayvazoğlu'nun adı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında geçiyor. Biz bu adamın ifadesine ulaştık. Homoseksüellik deyince ilk olarak aklımıza gelen isim CHP'li Ali Mahir Başarır'ın adı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik iddianamede geçiyor. İddianamede, bahsettiğimiz iş adamının ifadesi şu: CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'la görüştüğünü Muhittin Böcek'in Ali Mahir Başarır'ın kendisinin aday olabilmesi için destek verdiğini belirterek Ali Mahir Başarır'a bir daire hediye etmek istediğini söylemiş. Muhittin Böcek bu iş adamına da demiş ki bir daire ver Ali Mahir Başarır'a parasını sana ben ödeyeceğim o esnada da diyor ki Halil Tolga Ayvazoğlu 'Benim elimde daire yoktu' öyle olduğu için de herhangi bir daire alışverişi yapamadık ama aday gösterildikten sonra Muhittin Böcek'le oturduğumuzda bana dedi ki 10 milyon lirayı yani bir daire parasını Ali Mahir Başarır'a nakit olarak elden teslim ettim' demiş." dedi.