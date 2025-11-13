İSTANBUL 17°C / 7°C
13 Kasım 2025 Perşembe
  • İddianameden CHP'li vekiller çıktı! ''Sistem''de yetkin konumda
Güncel

İddianameden CHP'li vekiller çıktı! ''Sistem''de yetkin konumda

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, CHP milletvekilleri Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut'la ilgili bölümler dikkat çekti. İddianamede, Karabat'ın İmamoğlu'nun kurduğu 'Sistem'de yetkin ve emir-talimat verebilecek konumda olduğu belirtildi. Aziz İhsan Aktaş'ın CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut'a verdiği rüşvet de iddianamede yer aldı.

13 Kasım 2025 Perşembe 08:20
İddianameden CHP'li vekiller çıktı! ''Sistem''de yetkin konumda
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, CHP milletvekilleri Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut'la ilgili bölümler de dikkat çekti.

İddianamede, "CHP Milletvekili Özgür Karabat'ın, Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu 'Sistem'de yetkin ve emir talimat verebilecek konumda olduğu, özellikle İBB'ye bağlı İETT'de ihale süreçlerine müdahale etme yetkisinin bulunduğu, daha önce mali müşavirlik hizmeti verdiği Remzi Baka'ya ait Ulaşım İç ve Dış Ticaret Şirketinin, İETT'den ihale almasını ve kurumun en büyük müteahhidi olmasını sağladığı ve İBB ile ilçe belediyelerinden ihale alan yüklenici firmalardan para isteme yetkisine haiz olduğu" değerlendirmesi yapıldı.

Özgür Karabat, Burhanettin Bulut

BURHANETTİN BULUT'A RÜŞVET VERDİ

Aziz İhsan Aktaş'ın hedefine ulaşmak için gerek Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu suç örgütünün içinde, gerekse CHP içerisinde söz sahibi kişilerle temas kurarak, bu kişilere verdiği rüşvetlerle ihale sisteminin devamlılığını sağlamaya çalıştığı anlatılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

Örneğin Seyhan Belediyesi'nde kurduğu sistem için CHP Genel Başkan Yardımcısı, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile Belediye Başkanı Oya Tekin, eşi Celal Tekin'e rüşvet vermiştir. Keza Ekrem İmamoğlu suç örgütü üyesi, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner'e kullanması için bilabedel araç sağlamış, hediye olarak 100 bin dolar para vermiştir. Benzer şekilde suç örgütü yöneticisi Ertan Yıldız'a İETT ve İsfalt'tan ihale alabilmek, ödemelerini hızlı alabilmek için Burak Korzay aracılığıyla 970 bin dolar rüşvet vermiştir. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik başta olmak üzere il ve ilçe yönetiminde yetkili kişilere kullanmaları için bilabedel araç tahsis ettiği, bu şekilde CHP'li siyasilere sağladığı maddi menfaatlerle kurmuş olduğu suç örgütünün büyümesini ve sürekliliğini sağlamayı hedeflemiştir.

