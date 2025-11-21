İSTANBUL 24°C / 14°C
Güncel

İddianameden lüks Paris gezisi çıktı! İstanbul'a harcanması gereken parayla şov

İBB ve İSKİ tarafından kullanılan yurtdışı kredilerinin metro, arıtma tesisi gibi altyapı çalışmaları yerine İmamoğlu'nun şatafatlı Paris gezisi için harcandığı iddianamede yer aldı.

Akşam Gazetesi21 Kasım 2025 Cuma 07:40 - Güncelleme:
'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' iddianamesine, Ekrem İmamoğlu'nun Ağustos 2024'te Fransa'nın Başkenti Paris'e yaptığı lüks gezi de girdi. İBB ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi işbirliğinde ünlü moda müzesi 'Palais Galliera'da 'İstanbul Evi' açılışı yapılmıştı. Etkinlik için toplamda 249 bin 260 Euro (9 milyon 137 bin 871,60 lira) ödeme yapıldı. Gezide bazı gazeteciler lüks otellerde ağırlandı.

'ÖDÜLLENDİRMEK İÇİN'

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, İddianamede, yurtdışı kredilerinin Paris Olimpiyatları'na harcandığı şöyle anlatıldı: "Örgüt lideri İmamoğlu, birçok örgüt üyesini adeta ödüllendirmek için Paris'e götürmüştür. Örgüt yöneticisi Murat Ongun, X hesabından 'Evin haftalığı 249 bin euro olup tüm masraflar sponsorların şartsız bağışları ile karşılanmıştır. İBB bütçesinden para harcanmamıştır' paylaşımda bulunmuştur."

Mehmet Cem Topçuoğlu'nun, "Olimpiyat Evi Projesi'ne ait ikinci ihaleyi öğrendim. İhale sürecini Egemen Özcan yürütmüştür" açıklaması ve Egemen Özcan'ın "İstanbul Evi ihalesine 2024'te davet aldık. İhalenin bedeli 54 milyon TL'dir" beyanı iddianamede yer aldı.

İddianamede, "Murat Ongun'un paylaşımı ile şüpheli ifadeleri göstermektedir ki; BDDK'nın raporların konusu olan İBB ve İSKİ tarafından kullanılan tahvil ve kredileri kapsayan yurtdışı finansmanları kullanım amacı olan metro, arıtma tesisi gibi altyapı çalışmaları için değil örgütün amaçları doğrultusunda kullanılmıştır" tespiti yer aldı.

26 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihlerinde Fransa'da düzenlenen Yaz Olimpiyatları'nda İmamoğlu 4 gün Paris'te kalmıştı. Özgür Özel de ailesiyle birlikte etkinliklere Eyfel Kulesi önünde poz vermişti.

14 KREDİ 'SİSTEM'E AKTI

2019-2025 yılları arasında İBB ve İSKİ tarafından kullanılan 14 yurtdışı kredisinin büyük bir kısmının 'SİSTEM' ismi verilen yapıya aktarıldığı belirtildi.

İddianamede "Bankalara 2 milyar 36 milyon euro ve 1 milyar 588 milyon dolar yatırıldığı tespit edilmiştir. 69 milyar 516 milyon liraya karşılık gelen paranın; doğrudan yüklenici firmalara ödenen kısmı düşüldükten sonra 53 milyar 532 milyon TL'lik kısmının amacının dışında farklı kurumlara gönderilip, kamu zararı oluşmuştur" denildi.

