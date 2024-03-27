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  • İddiasını ispat edemeyen Mansur Yavaş'a Turgut Altınok'tan ''istifa et'' çağrısı
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İddiasını ispat edemeyen Mansur Yavaş'a Turgut Altınok'tan ''istifa et'' çağrısı

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, 'Hani Turgut Altınok adına 600 tane daire vardı. Niye tapuyu çıkaramadılar? Yalan söylüyorlar. Yavaş, iddiasını ispat etmediği için istifa etmeli. Eseri yok, projesi yok, hizmeti yok, Ankaralıya anlatacak hiçbir şeyi yok' dedi.

DHA27 Mart 2024 Çarşamba 16:00 - Güncelleme:
İddiasını ispat edemeyen Mansur Yavaş'a Turgut Altınok'tan ''istifa et'' çağrısı
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Turgut Altınok, Keçiören Belediyesi Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi'nin açılışına katıldı. Açılış öncesinde basın mensuplarının sorularının yanıtlayan Altınok, Mansur Yavaş'ın kendisine yönelttiği 'Çocuklarınız memur olurken KPSS sınavına girdiler mi?' sorusunun hatırlatılması üzerine, "Mansur Yavaş önce kendi kızına kurduğu şirketi açıklasın. Londra'da kızına kurduğu şirket ve ortaklarını açıklasın. Ona sorun; Londra'daki şirketi hangi parayla almış" dedi.

'BUNLARIN HEPSİ TAZMİNAT ÖDEYECEK'

Altınok, Antalya'da 600 konutu olduğunu iddia eden bir gazetecinin dün televizyonda paylaştığı belgelere ilişkin de "Altınok'un özü bir, sözü birdir. Tamamen yalan, iftira, çamur. Niye 'Turgut Altınok' diye bir tapu çıkaramadılar. Yalanını aslında orada ifşa etti. Bunların hepsinin tazminatlarını ödeyecekler. Yalan olduğu zaten ortada. Hani Turgut Altınok adına 600 tane daire vardı. Niye tapuyu çıkaramadılar? Yalan söylüyorlar. Siz de yalanın üzerine bize soru soruyorsunuz. Yavaş, iddiasını ispat etmediği için istifa etmeli. Söylediği yalanları, çamurları, iftiraları ispat etmediği için bana değil, gidin Yavaş'a sorun. Onun istifa etmesi lazım. Eseri yok, projesi yok, hizmeti yok, Ankaralıya anlatacak hiç biri şeyi yok. Neyini anlatacak?" diye konuştu.

'25 YIL BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPSA YİNE ALAMAZ'

Mansur Yavaş'ın Londra'dan daire aldığını, kızına şirket kurduğunu ve şu anda 25 milyon liralık evde oturduğunu söyleyen Altınok, "Hangi belediye başkanı maaşıyla alabilir bunu? 25 yıl belediye başkanlığı yapsa, hiç parayı harcamasa yine alamaz. Bana niye soruyorsunuz? Gidin ona sorun. Belgelerde 'Altınok' diye bir isim var mıydı? Gördünüz mü bir tapu? Mal varlığını ben veriyorum. 'Turgut Altınok adına tapu varsa bulun getirin' dedim; Antalya'da 600 tane. İstifa etmeyen namert ve şerefsizdir. Ama bunu iddia edenler de namert ve şerefsizdir. Yine sözümdeyim. Hem yalan söylüyorlar hem ispatlayamıyorlar hem de attıkları çamur, yalan içerisinde boğuluyorlar. 'Turgut Altınok' diye bir tapu yok Antalya'da. Bunların istifa etmesi lazım, özür dilemesi lazım. Zerre gazeteciyse, zerre televizyoncuysa, zerre ahlakları, edepleri varsa seyrederler ve 'Yalan söyledik, sana çamur attık, iftara attık, seçim arası özür diliyoruz' demeleri lazım" ifadelerini kullandı.

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