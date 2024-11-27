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idefix'te “Şahane Cuma” İndirimleri Başladı!

Tüm dünyada geleneksel hale gelen kasım indirimlerinin heyecanı, idefix'te Şahane Cuma indirimleriyle yaşanıyor! Şahane Cuma'dan daha şahanesi idefix'in %80'e varan indirimi! idefix; elektronikten kozmetiğe, süpermarketten pet shop ürünlerine kadar onlarca kategoride avantajlı fiyatlar sunuyor.

27 Kasım 2024 Çarşamba 10:28 - Güncelleme:
idefix'te “Şahane Cuma” İndirimleri Başladı!
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Yıl boyunca kasım ayında gerçekleşen indirimleri merakla bekleyen tüketiciler, idefix'in "Şahane Cuma kampanyası ile kitaplardan elektronik ürünlere, kişisel bakım ürünlerinden çocuk oyuncaklarına kadar onlarca kategoride avantajlı fırsatlarla buluşuyor. Kampanya çerçevesinde idefix, kitapseverlere 600 TL üzeri kitaplarda sepette 75 TL indirim sağlıyor.

Elektronik - elektrikli ev aletleri kategorisinde şahane indirimler

Alışveriş severlerin ihtiyacı olan, uzun süredir hayalini kurdukları ya da hediye etmek istedikleri binlerce ürünü uygun fiyat avantajlarıyla alabilecekleri idefix'in "Şahane Cuma" kampanyası kapsamında elektrik, elektronik ve küçük ev aletlerinde çok özel indirimler sunuyor. idefix; plak ve kitaplarda %80'e varan, seçili küçük ev aletlerinde %13'e varan, oyun konsol ve aksesuarlarında %10'a varan, masaüstü, laptop ve gaming bilgisayarlarda %5'e varan, beyaz eşyalarda ise %10'a varan indirim fırsatlarıyla müşterilerinin yüzlerini güldürüyor.

Sayısız üründe kaçırılmayacak indirimler

idefix, Şahane Cuma kampanyası ile her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaçlarını avantajlı fiyatlarla karşılamak isteyen müşterilerine, 25-29 Kasım tarihlerinde geçerli olacak Şahane Cuma indirimleri sunuyor. Anne bebek ve oyuncaklarda sepette %40'a varan, Tefal ve WMF markalı ürünlerde sepette %15'e varan, Henkel markasında 800 TL'ye 80 TL indirim, seçili kişisel bakım ürünlerinde 750 TL ve üzeri alışverişlerde 75 TL indirimler alışveriş tutkunlarını bekliyor.

Şahane Cuma fırsatlarını kaçırmamak ve ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılamak için idefix.com ve idefix uygulamasını yakından takip edebilirsiniz!

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