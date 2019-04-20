İdil'de ilk icraat: Polis noktaları yıkıldı
İdil'de belediyede görevli polislerin kullandığı nöbet noktaları yönetimin el değiştirmesiyle HDP’li yöneticiler tarafından yıkıldı.
Terör örgütü PKK’ya aktarılan yardımlar nedeniyle kayyum atanan belediyelerden biri de İdil Belediyesi oldu. Belediyede görevli polislerin kullandığı nöbet noktaları yönetimin el değiştirmesiyle HDP’li yöneticiler tarafından yıkıldı.
(Akşam)
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