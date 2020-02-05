05.02.2020 11:53 - Güncelleme: 05.02.2020 11:53

İdlib nerede? İdlib haritadaki yeri neresi? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. İdlib, yaklaşık 4 milyona yakın sivilin yaşamını sürdürdüğü bölge olması dolayısıyla büyük önem teşkil ediyor. 2015 yılının Mart ayından bu yana 'muhaliflerin kalesi' olarak anılan İdlib, Türkiye sınırına ise 130 kilometrelik bir alanla komşuluk ediyor. Mehmetçik'in operasyon için bulunduğu İdlib hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

İDLİB NEREDE?

Astana süreci ortakları Türkiye, Rusya ve İran'ın diplomasi trafiğinin odağındaki İdlib, Suriye'nin kuzeybatısında, Türkiye'nin Hatay ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alıyor.

Kuzeybatısında Hatay ile komşu olan İdlib'in doğusunda Halep, kuzeydoğusunda Halep'in Afrin ilçesi, güneyinde Hama, kuzeybatısında Lazkiye bulunuyor.

İDLİB HARİTADAKİ YERİ NERESİ?

Yaklaşık 4 milyon nüfuslu İdlib, Hatay ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alıyor. Suriye'nin kuzeybatısında bulunuyor.

Halep'e 60 km uzaklıktadır.Bulunduğu ilin Türkiye'ye (Hatay iline) de toprak komşuluğu vardır. Bu nedenle Hatay ve Kilis gibi güney illerle benzerlikler gösterir.

Oldukça eski bir yerleşim alanı olan şehir yakınlarında pek çok eski şehir kalıntısı vardır. Bunlardan Ebla antik kenti, bir zamanlar bölgede önemli bir merkezdi.

Şehrin ekonomisi tarıma dayanır ve Suriye'nin önemli tarım merkezlerinden birisidir. Özellikle de zeytin üretimi yapılmaktadır. İdlib zeytin, pamuk, buğday ve meyve, özellikle kiraz için önemli bir üretim merkezidir. Diğer başlıca ürünlerinde badem, susam, incir, üzüm ve domates içerir. 1995 yılında çeşitli narenciye kırpma ile ekili yaklaşık 300 hektar alan vardı.