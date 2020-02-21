21 Şubat 2020 Cuma 10:37 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 10:37

Son zamanların gündem konusu olan idlib operasyonu hakkında araştırmalar hız kazandı. İdlib nereye bağlı? İdlib kimin kontrolünde? İdlib operasyonu son durum ne? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Türk askeri, Hatay'ın karşısındaki Suriye topraklarında yer alan İdlib'de, 4 milyon sivilin yerlerinden edilmesini önlemek ve nispeten güvenli ortamda barınmasını sağlamak için faaliyet gösteriyor. Rusya ve İran tarafından desteklenen Beşşar Esed rejimi güçleri İdlib'de sivillere yönelik saldırılarını sürdürürken, Türkiye, askeri ve diplomatik yollarla şiddetin ve göç dalgasının durması için çalışıyor. İdlib operasyonuna dair son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

İDLİB NEREYE BAĞLI?

Yaklaşık 4 milyon nüfuslu İdlib, Hatay ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alıyor. Suriye'nin kuzeybatısında bulunuyor.

İDLİB KİMİN KONTROLÜNDE?

Esed, Rusya ve İran'ın saldırıları nedeniyle İdlib halkı hızla Türkiye sınırına kaçıyor. Türk askeri, milyonluk göç dalgasına engel olmak için güven ortamı oluşturmaya çalışıyor. Gözlem noktalarında faaliyet göstererek, ateşkesin uygulanması için uğraşıyor.

İDLİB OPERASYONU SON DURUM NE?

Milli Savunma Bakanlığı, "İdlib bölgesindeki unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız da yaralanmıştır." açıklamasında bulundu.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, İdlib'de belirlenen hedeflerin ateş altına alındığı, alınmaya devam edildiği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize baş sağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, 50'den fazla rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap ve 1 obüsün imha edildiği öğrenilmiştir."

ŞEHİT FIRINCIOĞULLARI SAMANDAĞI İLÇESİNDE DEFNEDİLECEK

Saldırıda şehit olan Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın İzmir'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Torbalı Kaymakamı Ercan Öter ve askeri yetkililer, ilçede şehidin amcası Firuz Fırıncıoğulları'nın evine gelerek burada bulanan baba Remzi Fırıncıoğulları'na acı haberi verdi.

Şehidin yakınlarını askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teselli etti. Şehit Fırıncıoğulları'nın amcasının bulunduğu eve ve sokağına Türk bayrakları asıldı.

Bekar olan şehit Fırıncıoğulları'nın memleketi Hatay'ın Samandağı ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Şehidin ailesinin Narlıdere ilçesinde ikamet ettiği, baba Remzi Fırıncıoğulları'nın ziyaret için ağabeyine geldiği, anne Münteha Fırıncıoğulları'nın ise Bursa'da bulunduğu belirtildi.

Sağlık Bakanı Koca, yaralanan askerlerin tedavi altında olduğunu bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İdlib'deki saldırı sonucu yaralanan askerlerin acilen tedavi altına alındığını belirtti.

Koca, İdlib'de 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı saldırıya ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İdlib'de şehit olan vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimiz acilen tedavi altına alınmıştır. Milletimizin başı sağolsun." ifadesini kullandı.





CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN ŞEHİT ASKERLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İdlib'deki saldırı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Oktay, İdlib'de 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı saldırıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağolsun." ifadesini kullandı.

İDLİB AN MESELESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde arzu ettikleri neticeye ulaşamadıklarını belirterek, İdlib’e harekat mesajı verdi: İdlib konusunda harekat planlarını yaptık. İdlib harekatı, bir an meselesidir. Ülkemizin bu konudaki kararlılığını hala anlamamış olan rejime ve onu cesaretlendirenlere İdlib’i bırakmayacağız. Bir gece ansızın geldiğimizde adıyla sanıyla her şeyiyle geliriz.