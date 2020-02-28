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İdlib'de 33 askerimiz şehit oldu

İdlib'de Rusya destekli Esed rejiminin saldırısında, 33 askerimiz şehit oldu. Kalleş saldırı sonrası hava ve kara ateş destek unsurlarımız rejimin bilinen tüm hedeflerini ateş altına aldı.

AA27 Şubat 2020 Perşembe23:51 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 10:02

Hatay Valisi Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur." dedi.

Vali Doğan, "Ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye'ye aldık. Tedavileri devam ediyor. Hastanelerimizde yaralılarımız için herhangi bir kan ihtiyacı yoktur." açıklamasında bulundu.

Vali Doğan, "Tüm tedbirler alınmış, tüm sağlık personelimiz görevi başındadır. Yaralılarımıza gerekli müdahaleler yapılmaktadır." ifadesinde bulundu.

Vali Doğan, "Hemşehrilerimden müsterih olmalarını, hastanelerin etrafında herhangi yığılma olmamasını buradan istirham ediyorum." dedi.

AĞIR YARALI ASKERLERİMİZDEN 7'Sİ DAHA ŞEHİT OLDU

Hatay Valisi Doğan, son yaptığı açıklamada, ağır yaralı askerlerimizden 11'inin daha şehit olduğunu söyledi.

Doğan  "Şuan itibariyle 32 yaralımız var ve bu yaralı askerlerimizin hiçbirinin hayati tehlikesinin olmadığını söyleyebilirim" dedi.

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