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  • MSB: Rus destekli Esed'in yaptığı hava saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 2 asker yaralandı, 114 Esed unsuru etkisiz hale getirildi
Güncel

MSB: Rus destekli Esed'in yaptığı hava saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 2 asker yaralandı, 114 Esed unsuru etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı İdlib'de rejim güçlerinin hava saldırısında 2 askerimizin şehit olduğunu, 2 askerimizin de yaralandığını açıkladı.

27 Şubat 2020 Perşembe00:25 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 01:05

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerimizin de yaralandığını bildirdi.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Saldırı sonucu 2 askerimizin şehit olduğu, 2 askerimizin yaralandığı ifade edilen açıklamada, bölgedeki rejim hedeflerinin derhal ateş altına alındığı ve alınmaya devam edildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Unutulmamalıdır ki şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır."

"114 rejim unsuru etkisiz hale getirildi"

Açıklamada, "Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan bilgilere göre, bir hava savunma füze sistemi, bir ZU-23 uçaksavar, bir tanksavar, üç tank, bir mühimmat aracı, iki iş makinesinin imha edildiği, üç tankın ele geçirildiği, 114 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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