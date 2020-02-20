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İdlib'de alçak saldırı: 2 askerimiz şehit oldu, 50'den fazla Rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de hava saldırısı sonucu 2 askerimizin şehit olduğunu, 5 askerimizin yaralandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, '50'den fazla Rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap, 1 obüsün imha edildiği öğrenilmiştir.' ifadeleri kullanıdlı.

20 Şubat 2020 Perşembe17:33 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 18:45

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Belirlenen hedefler ateş altına alınmış, alınmaya devam edilmektedir.

Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz.

İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 50’den fazla Rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap, 1 obüsün imha edildiği öğrenilmiştir."

ALÇAK SALDIRIYA SERT TEPKİ

Askerimizi hedef alan alçak saldırıya ilişkin İletişim Başkanı Altun Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İdlib’te barışı temin etmek, insani yardım faaliyetlerini yönetmek üzere bulunan askerlerimize Rejim tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamış, bırakmayacaktır. Suriye’yi kana, teröre, gözyaşına açık hale getiren kim varsa insanlık önünde hesap verecektir. Devletimiz büyüktür, milletimiz azizdir, vatanımız kutsaldır." ifadelerini kullandı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI, KALMAYACAK.

Saldırıyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamasında, "İdlib'’te şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milli Savunma Bakanlığımızın da açıkladığı gibi; Aziz şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak!" ifadelerini kullandı.

TSK, rejim hedeflerini böyle vurdu

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