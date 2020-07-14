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İdlib'de ortak devriyeye saldırı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de icra edilen 21'inci Türkiye-Rusya Federasyonu birleşik devriye faaliyeti sırasında teröristlerin bombalı araç saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada saldırıda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

DHA14 Temmuz 2020 Salı 15:12 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 15:30
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Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İdlib'te barış ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çabaları sekteye uğratmayı amaçlayan teröristlerce, 21'inci Türkiye-Rusya Federasyonu birleşik devriye faaliyeti esnasında intikal güzergâhında bombalı araç saldırısı düzenlenmiştir. Saldırıda konvoyda görevli iki araçta kısmi hasar meydana gelmiş, can kaybı yaşanmamıştır. Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde icra edilen birleşik devriye faaliyetlerine gerekli tüm tedbirler alınarak kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

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