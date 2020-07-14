İdlib'de ortak devriyeye saldırı

DHA 14 Temmuz 2020 Salı 15:12 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 15:30

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İdlib'te barış ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çabaları sekteye uğratmayı amaçlayan teröristlerce, 21'inci Türkiye-Rusya Federasyonu birleşik devriye faaliyeti esnasında intikal güzergâhında bombalı araç saldırısı düzenlenmiştir. Saldırıda konvoyda görevli iki araçta kısmi hasar meydana gelmiş, can kaybı yaşanmamıştır. Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde icra edilen birleşik devriye faaliyetlerine gerekli tüm tedbirler alınarak kararlılıkla devam edilecektir" denildi.