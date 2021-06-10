İdlibli 30 çocuk geleceğin teknolojisini öğreniyor

AA 10 Haziran 2021 Perşembe 16:14 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 16:14

Suriyeli gönüllü eğitmenler, çocuklara robotik kodlama, çeşitli sensörler ve robot teknolojisinde kullanılan motorları programlama gibi birçok alanda eğitim veriyor.

Bu sayede iç savaşın 10 yılı aşkın süredir devam ettiği ülkede, çocukların teknolojiye uyumu sağlanıp, nitelikle bireyler olması amaçlanıyor.

Multi Aid Programs (MAPS) isimli sivil toplum kuruluşu bünyesinde kurulan kodlama merkezinde gönüllü eğitmenlik yapan Abdulhadi Cirad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezde hazırlanan 60 saatlik kursta öğrencilere, programlanabilir bir elektronik devre olan Arduino, mesafe sensörü, robot teknolojisinde en çok kullanılan motor çeşidi olan servo motorlarını programlamayı öğreteceklerini söyledi.

Cirad, "Öğrenciler, kurs sayesinde günlük hayatta karşılaştıkları zorluklarla baş edebilmek için akıllı çözümler üretebilecekler." dedi.

Ortaokul öğrencisi 30 çocuğun robotik kodlama eğitimiyle geleceğin teknolojisine hazırlandığı merkezin, İdlib'de bir ilk olduğunu ifade eden eğitmen Cirad, "Öğrenciler, sensörle çalışan su musluğu, asansör simülasyonu ve uzaktan kumandayla çalışan dişçi koltuğu gibi güzel projelere imza attı." dedi.

Öğrencilere destek veren yerel Molham gönüllü ekibinden Abdullah el-Hatib de "İdlib'de kendini geliştiren başarılı öğrencilere destek oluyoruz. Eğitimi desteklemek geleceğe yatırımdır." ifadesini kullandı.

El-Hatib, Suriye'nin yeniden inşasında eğitimli ve nitelikli öğrenciler yetiştirmek için çalıştıklarını belirtti.

- "MOBİL GÜNEŞ ENERJİSİ ÇALIŞMASI YAPTIM"

İdlibli 13 yaşındaki Abdurrahman Rahhal, robotik kodlama merkezinde (tek başına çalışan interaktif nesneler geliştirmek için kullanılan ve aynı zamanda bilgisayar üzerinde çalışan yazılımlara bağlanabilen) Arduino öğrendiğini söyledi.

Tek hayalinin bilgisayar mühendisi olmak olduğunu ifade eden Rahhal, "Güneş enerjisi panelinde ışığı takip eden mobil güneş enerjisi projesi yaptım." dedi.

Robotik ve kodlama eğitimine katılan ortaokul öğrencisi Ola Kavsara, "Mesafe sensörü yapmayı ve servo motor çalıştırmayı öğrendim. Kursta öğrendiklerimle insanların hayatını kolaylaştıran projeler yapmak istiyorum." diye konuştu.

- "TEK HAYALİM TÜRKİYE'DEKİ YAZILIM ŞİRKETLERİNDE ÇALIŞMAK"

Kodlama ve programlama eğitimine katılan diğer bir öğrenci Fatma Şeyh Hidedin de akıllı elektronik asansör projesini geliştirmek için proje başlattıklarını söyledi.

Küçük yaşlardan beri binalardaki asansörün nasıl çalıştığını merak ettiğini belirten Şeyh Hidedin, "Öğretmenin yardımıyla akıllı asansör projesini tamamladım. İnsanların hayatlarını kolaylaştıracak projeler üretmeye devam edeceğim. Tek hayalim Türkiye'deki yazılım şirketlerinde çalışmak." dedi.