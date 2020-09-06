İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Eylül 2020 Pazar / 18 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4343
  • EURO
    8,8127
  • ALTIN
    462.322
  • BIST100
    1086.32
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İdlib'te çadır yangınından kötü haber: 4 çocuk yaşamını yitirdi
Güncel

İdlib'te çadır yangınından kötü haber: 4 çocuk yaşamını yitirdi

Suriye'nin İdlib kenti kuzeyindeki Kafar Nouran kampında henüz bilinmeyen nedenle çadırın yanması sonucu aynı aileden dört çocuk yaşamını yitirdi, anne ise yaralandı.

DHA06 Eylül 2020 Pazar 20:29 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 20:29
ABONE OL

İç savaş ve çatışmalar nedeniyle bir süre önce yaşadıkları Halep kentinin güney kırsalında bulunan Talhadeah köyünden göç ederek daha güvenli olan Kafar Nouran kampına yerleşen isimleri açıklanmayan anne ve yaşları 1 ile 6 arasında değişen 4 çocuğun bulunduğu çadırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevreden yetişenlerin ve bölgede görevli sivil savunma ekiplerinin olaya müdahalesi ile yanan çadırın içinden 4 çocuğun cansız bedenleri çıkarıldı. Yangında, anne ise yaralandı.

Sivil savunma ekipleri çocukların cansız bedenlerini çıkarıp defin için yakınlarına teslim ederken, yaralı olan anne tedavi için hastaneye sevk edildi.

Ekipler, olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.