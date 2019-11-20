İdlib'te sığınmacı kampına saldırı
İran destekli grupların Suriye'nin İdlib kentinde bir sığınmacı kampına düzenlediği füze saldırısında ilk belirlemelere göre 8 sivil hayatını kaybetti
İran destekli grupların Suriye'nin İdlib kentinde bir sığınmacı kampına düzenlediği füze saldırısında ilk belirlemelere göre 8 sivil hayatını kaybetti
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