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İdlib'te sığınmacı kampına saldırı

İran destekli grupların Suriye'nin İdlib kentinde bir sığınmacı kampına düzenlediği füze saldırısında ilk belirlemelere göre 8 sivil hayatını kaybetti

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İran destekli grupların Suriye'nin İdlib kentinde bir sığınmacı kampına düzenlediği füze saldırısında ilk belirlemelere göre 8 sivil hayatını kaybetti

Yola düşen Türk bayrağını araçlar üstünden geçmesin diye aldı

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