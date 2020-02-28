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İdlib'teki saldırı Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, İdlib'deki saldırıyı protesto etti.

AA28 Şubat 2020 Cuma07:36 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 07:36

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Mehmetçiğe uzanan eller kırılsın", "Katil Rusya, katil Putin", "Katil Putin hesap verecek", "Şehitlerin hesabı sorulacak", "Suriye Rusya'ya mezar olacak" sloganları attı.

Grup adına açıklama yapan Prof. Dr. Sezgin Çelik, İdlib'deki saldırı sonucu şehitlerin ve yaralı askerlerin bulunduğunu belirtti.

Bütün dünyanın yapılan saldırının arkasında Rusya ve rejim güçlerinin olduğunu bildiğini dile getiren Çelik, şöyle devam etti:

"Bu mübarek gecede yağan yağmur yüreğimizi ferahlatmaya yetmiyor, yetmeyecek. Mehmetçiğimize kasteden kahpe düşmanlar tepelenmedikçe gönlümüz ferahlamayacak. Türk’e düşmanlık etmenin bedelini ödemeyeceğinizi mi sanıyorsunuz? İşte buradayız. Sizin işlediğiniz insanlık suçlarının karşısında, mazlumların yanındayız. Ey zalim Rusya ve zalim Esad, tarih boyunca adaletin kılıcı olmuş Türk Milleti’nin kahredici gazabını bekleyin. Mübarek üç ayların hürmetine Allah ordumuzu muzaffer kılsın. Allah gazamızı mübarek eylesin."

Grubun başkonsolosluk önünde bekleyişi sürüyor.

Öte yandan polis ekipleri başkonsolosluk çevresinde güvenlik önlemi aldı. Demir bariyerlerle çevrilen başkonsolosluk çevresinde çevik kuvvet polisleri de bekliyor. Ayrıca 1 tane TOMA'da konsolosluk önünde hazır bekletiliyor.


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