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İDO ve BUDO'dan koronavirüs tedbirleri kapsamında sefer iptalleri

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında İDO da bazı seferlerini iptal etti. İDO iptal edilen ve devam eden seferlerine ilişkin bilgileri ise internet sitesinden paylaştı.

IHA28 Mart 2020 Cumartesi 12:28 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 12:28
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Çin’den dünyaya yayılan ve Türkiye’de de ölümlere neden olan korona virüs nedeniyle birçok alanda önlemler alınmaya devam ediyor. Vatandaşlar evde kalmaları yönünde uyarılırken birçok vatandaş da kalabalık ortamlardan kaçınıyor. Önlemler kapsamında şehirlerarası yolculuklar sınırlandırılırken İDO da bazı seferlerini iptal etti.

BUDO yarınki bazı seferlerini koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal etti

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın yapacağı seferlerinden bazıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 08.00 ve 17.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan koronavirüs bilgilendirme sitesi

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