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İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları sebebiyle yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

IHA27 Şubat 2020 Perşembe07:43 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 07:43

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün olumsuz hava ve fırtına uyarısının ardından Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle İDO ve BUDO, 27 Şubat günü yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri’nde (İDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

"Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07:30 seferi, Bostancı-Beşiktaş 07:40 seferi, Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08:10 seferi, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50 seferi, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30 seferi"

Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

“Saat 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, saat 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi, saat 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, saat 10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi, saat 14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi.”

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