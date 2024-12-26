IEEE Blokzincir Türkiye Ulusal Zirvesi yapıldı! Sayan: Katkı sağlayacağız

Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) Blokzincir Türkiye Çalışma Grubu tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Mühendisler Derneği, Bilgi Güvenliği Derneği, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi ve IEEE Türkiye Section işbirliğiyle "IEEE Blokzincir Türkiye Ulusal Zirvesi 2024" etkinliği düzenlendi.

BTK Konferans Salonu'ndaki zirvenin açılışında konuşan Sayan, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla siber güvenlik konusunun milli güvenlik meselesi haline geldiğini söyledi.

Sayan, ilk kez 2008'de kripto parayla insan hayatına giren blokzincir teknolojisiyle verimli ve şeffaf şekilde işlem yapmanın yeni yolunun ortaya konulduğunu dile getirdi.

Verilerin doğru şekilde korunmamasının, yalnızca bireyler için değil, aynı zamanda devletler ve büyük şirketler için de ciddi tehdit oluşturduğuna dikkati çeken Sayan, şu ifadeleri kullandı:

"Veri ihlalinin küresel ortalama maliyeti 4,88 milyon dolara kadar çıkabiliyor. Bu rakamlar, dijital dünyanın getirdiği fırsatların yanında ciddi güvenlik açığı barındırdığını ortaya koyuyor. İşte blokzincir teknolojisi tam da bu noktada devreye giriyor. Veri güvenliği sorunlarına çözüm arayışında, son yıllarda en çok dikkat çeken inovasyonlardan biri."

Sayan, bitcoinin toplam piyasa değeri 2 trilyon dolara yaklaşırken kripto paraların toplam değerinin de 3,3 trilyon dolar civarında olduğunu belirterek, "Araştırmalara göre, sağlık hizmetleri pazarındaki küresel blokzinciri büyüklüğünün 2031'e kadar 77,59 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor. 2027 yılı sonuna kadar blokzincir çözümlerinin, 94 milyar doları aşan gelir elde etmesi bekleniyor. Bu yapının 2030'a kadar küresel ekonomik altyapının yüzde 10'u ile yüzde 20'sini yönetmesi ve bu süreçte yaklaşık 3,1 trilyon dolarlık iş değeri sağlaması öngörülüyor. " dedi.

Kripto para ile yerli ve milli üretim arasındaki bağın, yalnızca finansal değil, aynı zamanda teknolojik ve stratejik açıdan da büyük önem taşıdığına dikkati çeken Sayan, şunları kaydetti:

"Yerli kripto para geliştirilmesiyle Türkiye'nin dijital dönüşüm hedeflerini destekleyerek bağımsız ekonomik altyapı oluşturulmasına katkıda bulunacağız. Ayrıca milli teknolojilerin güçlenmesini ve Türkiye'nin dijital ekonomide küresel rekabet gücünü artırmasını sağlayarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna da katkı sağlamış olacağız."

- "BLOKZİNCİR, GÜNÜMÜZÜN EN KRİTİK TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLERİ ARASINDA"

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da blokzincir teknolojisinin, küresel ölçekte ciddi düzeyde dönüşüm geçiren ve geleceğin dijital ekonomisinin temel taşlarından biri olarak kabul edildiğini söyledi. Sayan, "Finans, sağlık, lojistik, güvenlik ve enerji gibi birçok sektörde köklü değişimlere zemin hazırlayan bu teknoloji şeffaflık, güvenlik ve verimlilik gibi avantajlarıyla günümüzün en kritik çözümleri arasında yer alıyor." diye konuştu.

Dünyada popülaritesi hızla artan blokzincir tabanlı kripto paralarla ilgili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), "Dijital Türk Lirası Projesi"ni yürüttüğünü anlatan Karagözoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Özel sektör tarafında ise Türkiye'nin yerel para birimine endeksli kripto paralar gündemde. Ülkemizde blokzincir tabanlı projelerin kapsamını genişletmek adına kamu ve özel sektör işbirliği hayati önemde. Blokzincire ilişkin bir diğer kamu girişimi, TÜBİTAK tarafından hayata geçirilen Blockchain Araştırma Laboratuvarı. Sivil toplum yönüne baktığımızda ise blokzincir teknolojisinin ülkemizdeki yaygınlaşmasını desteklemek, sektörel işbirliklerini artırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülüyor. BTK olarak hem bu alandaki teknik altyapının geliştirilmesi hem de inovatif fikirlerin teşvik edilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

- "AMACIMIZ BLOK ZİNCİR ALANINDA TOPLULUĞU GENİŞLETME"

IEEE Blokzincir Topluluğu Başkanı Ramish Ramados da toplantıya video konferansla katılarak, IEEE'nin 190 ülkeden 460 binden fazla üyesi olduğunu ve yılda 2 binden fazla konferans düzenlediğini bildirdi.

Enstitünün Türkiye Bölümü Başkanı Nizamettin Aydın, IEEE'nin geniş kapsamlı teknik kütüphanesi olduğunu belirterek, öğrencilerin bu kaynaklardan yararlanmasının önemine işaret etti.

IEEE Blokzincir Türkiye Çalışma Grubu Başkanı Şeref Sağıroğlu da etkinliğin amacının, blok zincir alanında topluluğu genişletme olduğunu ifade etti.

Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alkan, bilgi ve siber güvenliği alanlarında yerli ve milli çözümlerin ve teknolojilerin gelişmesine destek olma amacıyla faaliyetlerini sürdürdüklerine dikkati çekerek, "Siber savaşların yoğun şekilde devam ettiği, bundan sonra daha da artacağı günümüzde ülke, devlet ve toplum olarak, kurumlar ve birey olarak siber dayanıklılığımız, güvenliğimiz son derece önem arz ediyor." diye konuştu.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şube Başkanı Cevdet Aslan, ekonomi, teknoloji ve sanayideki değişime işaret ederek, meslek odalarının da bu dönüşüme ayak uydurmaları gerektiğini söyledi.

Türk Mühendisler Derneği Başkanı Yaşar Yekebağcı, mühendislerin teknolojiyi yalnızca kullanan değil aynı zamanda geliştiren ve yönlendiren kişiler olduğunu belirterek, bu potansiyelin hayata geçirilmesi ve yerli ve milli teknoloji hedeflerinin gerçekleştirilmesi için mühendislere ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.