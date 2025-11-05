İSTANBUL 19°C / 15°C
Güncel

İETT camını yumrukla kırdı! Trafik magandası yakalandı

Kağıthane'de İETT otobüsünün camını yumruk atarak kırıp şoförü tehdit eden sürücü yakalandı. Hakkında ayrıca 'mala zarar verme' ve 'tehdit' suçlarından işlem başlatılan şüphelinin, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Cendere Caddesi'nde bir otomobil sürücüsünün İETT otobüsünün camını kırdığı anlara ait, sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Otomobil sürücüsü ile İETT şoförü arasında trafikte tartışma yaşandığı, aracından inen sürücünün İETT şoförüne tehditler savurup otobüsün, şoförün bulunduğu bölümün yan tarafındaki camını yumruk atarak kırdığı, İETT şoförünün de bu anları cep telefonuyla kaydettiği anlaşıldı.

Ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheli otomobil sürücüsü Y.D'yi (30), yakaladı.

Şüpheliye Karayolları Trafik Kanunu'nun, "taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerde duraklamak", "yayaların taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde davranmaları" ve "saygısız araç kullanmak" maddelerinden para cezası kesildi.

Hakkında ayrıca "mala zarar verme" ve "tehdit" suçlarından işlem başlatılan şüphelinin, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

