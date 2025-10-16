İSTANBUL 20°C / 14°C
  İETT faciasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı Çekmeköy'deki İETT faciasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, otobüsün hızla durağa girme ve çevredekilerin kaçışma anı saniye saniye kameralara yansıdı.

İHA16 Ekim 2025 Perşembe 09:35 - Güncelleme:
Korkunç kaza, Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Çekmeköy'de seyir halinde bulunan 34 HO 3430 plakalı İETT otobüsü ile 02 AFN 584 plakalı motosiklet sürücüsü arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine otobüs şoförü sinir krizi geçirerek otobüsü motosikletin üzerine sürdü.

Bu esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden şöför, Çamlık otobüs durağına ve bir vinç ile bir araca çarparak güçlükle durabildi. Kazada 4 kişi yaralanırken olay yerinde bulunan bir vatandaş otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Saniye saniye kameralara yansıyan görüntülerde, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve otobüs durağına hızla girme anı yer aldı.

