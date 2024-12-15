İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Aralık 2024 Pazar / 14 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9739
  • EURO
    36,742
  • ALTIN
    2975.32
  • BIST100
    10125.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İETT kazası yine öldürdü: 11 yaşındaki Nesrin hayattan koparıldı
Güncel

İETT kazası yine öldürdü: 11 yaşındaki Nesrin hayattan koparıldı

Beyoğlu'nda İETT otobüsünün geri manevra yaptığı sırada çarptığı 11 yaşındaki Nesrin Cuma'dan çocuktan acı haber geldi. Minik Cuma kaldırıldığı hastaneye yaşamını yitirdi.

AA15 Aralık 2024 Pazar 17:36 - Güncelleme:
İETT kazası yine öldürdü: 11 yaşındaki Nesrin hayattan koparıldı
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Gümüşsuyu mevkisindeki duraktan hareket eden İETT otobüsü, geri manevra yaptığı sırada Nesrin Cuma'ya (11) çarptı.

Otobüsün sürücüsü, çevredekilerin bağırışları üzerine aracı durdururken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MİNİK NESRİN HAYATTAN KOPARILDI

Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Nesrin Cuma, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan sürücü H.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.