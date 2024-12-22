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Güncel

İETT otobüsleri ortalığı savaş alanına çevirdi

Fatih'te bir İETT otobüsünün çarptığı başka bir İETT otobüsü sürüklenerek kaldırıma çıktı.

AA22 Aralık 2024 Pazar 11:50 - Güncelleme:
İETT otobüsleri ortalığı savaş alanına çevirdi
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Turgut Özal Millet Caddesi'nde, Aksaray istikametine doğru ilerleyen İETT otobüsü, arkadan gelen başka bir İETT otobüsünün çarpması sonucu yaklaşık 30 metre sürüklendi.

Sürüklenen otobüs, kaldırımdaki aydınlatma direğine, çöp konteynerine ve yan yoldan caddeye çıkmak üzere olan hafif ticari araca çarptıktan sonra durabildi.

İhbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

- "NE VAR NE YOK HEPSİNİ GÖTÜRDÜ"

Otobüsün çarptığı aracın sürücüsü Murat Göktepe, "Otobüs kaldırıma çıkıp, sürükleyerek ne var ne yok hepsini götürdü. Bana çarptı. Çok şükür bende bir şey yok. Araçlarda da yolcu yoktu." dedi.

Ekiplerin çalışması sonucu araçlar olay yerinden kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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