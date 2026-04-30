İETT otobüsü 12 yaşındaki çocuğu ezdi geçti! Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

Bağcılar'da İETT otobüsünün çarpması sonucu yaralanan 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA30 Nisan 2026 Perşembe 10:53 - Güncelleme:
Mahmutbey Caddesi'nde seyir halinde olan İETT otobüsü, annesiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan ilkokul öğrencisi Ecrin K.'ya (12) çarptı. Çocuk, çarpmanın etkisiyle otobüsün altında kaldı.

Otobüsün şoförü, çevredekilerin uyarıları üzerine aracı durdururken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin kazayla ilgili çalışması sürüyor.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

