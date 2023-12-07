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İETT otobüsü arızalandı, Unkapanı Köprüsü'nde trafik felç oldu

Beyoğlu'nda arızalanan İETT otobüsü, uzun süre yolda kalınca yağmurun da etkisiyle Unkapanı Köprüsü'nde trafik felç oldu. Otobüsün yolcularının da yağmurun altında beklemek zorunda kaldığı görüldü.

IHA7 Aralık 2023 Perşembe 15:45 - Güncelleme:
İETT otobüsü arızalandı, Unkapanı Köprüsü'nde trafik felç oldu
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Bağcılar-Taksim arasında çalışan 89C kodlu İETT otobüsü, Unkapanı Atatürk Köprüsü'nü geçtikten hemen sonra Beyoğlu Refik Saydam Caddesi üzerinde arızalandı. Otobüsün şoförü bu şekilde yola devam edemeyeceğini söyleyince yolcular mecburen inmek zorunda kaldı. Yoğun yağışın da etkili olduğu o anlarda arızalanan otobüsten inen yolcular adeta sırılsıklam oldu.

UNKAPANI KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK ADETA FELÇ OLDU

İETT otobüsündeki arıza trafiği de olumsuz etkiledi. Yağmurun da etkisiyle Unkapanı Atatürk Köprüsü'nde trafiğin adeta felç olduğu görüldü. Bir süre sonra otobüs şoförü aracı çalıştırarak oradan ayrılırken, bir süre sonra trafik de normale döndü.

  • İETT otobüsü
  • arıza
  • Unkapanı Köprüsü’

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