Kağıthane'de yokuş çıkarken şoförün direksiyon başında uyuduğu iddia edilen İETT otobüsü, park halindeki 4 araca çarptı. Dehşet anları kameralara yansırken, araçların kullanılamaz hale geldiği kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, dün saat 06.20 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde Eyüpsultan Alibeyköy-Şişli seferini yapan 50C hat numaralı İETT otobüsünün sürücüsü Nizamettin E., yokuş yukarıya çıktığı esnada direksiyon başında uyudu. Kontrolden çıkan otobüs, yol kenarında park halinde olan araçlara çarparak durabildi.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, sürücü Nizamettin E.'nin ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis tutanak tutarken, otobüs ve araçlar olay yerinden götürüldü.