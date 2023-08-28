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İETT otobüsü durağa daldı!

Beyoğlu'nda kontrolden çıkan bir halk otobüsü yol kenarındaki durağa çarptı. Kazada kimse yaralanmazken durak yerle bir oldu. Kazaya sebep olan İETT şoförü, olay yerinden otobüsle birlikte kaçtı.

IHA28 Ağustos 2023 Pazartesi 06:29 - Güncelleme:
İETT otobüsü durağa daldı!
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Kaza Beyoğlu ilçesi Hasköy mevkiinde bulunan bir otobüs durağında, saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolcu güzergahında seyreden 34 HO 2503 plakalı İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan durağa daldı.

Gece geç saatler olması nedeniyle durakta yolcu olmaması sayesinde facianın eşiğinden dönüldü. Çarpmanın etkisiyle durak yerle bir oldu. İETT otobüsünün çarptığı durakta kırılan cam ve metal parçaları etrafa dağılırken, çevredeki vatandaşların iddiasına göre kazaya sebebiyet veren şoför ise olay yerinden kaçtı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kaydedildi.

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