  Haberler
  • >
  Güncel
  • >
  • İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var
Güncel

İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Ümraniye'de İETT otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

11 Eylül 2025 Perşembe 06:47
İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var
İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi üzerinde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 HO 3009 plakalı İETT otobüsü ile 34 VA 9313 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs bir alışveriş merkezinin bahçe duvarına otomobil ise refüje çarptıktan sonra diğer şeride geçip ters döndü.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan ve ağır yaralanan sürücü çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı sürücüler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

