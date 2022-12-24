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İETT otobüsü kaza yaptı! İşte o anlar

Sultangazi'de İETT otobüsü, ara yoldan çıkan hafif ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari araçta sıkışan İbrahim Bozkurt itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

DHA24 Aralık 2022 Cumartesi 13:13 - Güncelleme:
İETT otobüsü kaza yaptı! İşte o anlar
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Kaza, saat 10.30 sıralarında Habipler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İETT otobüsü ara yoldan çıkan Enver B. idaresindeki 10 DG 371 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç kontrolden çıkarken araçta yolcu koltuğunda oturan İbrahim Bozkurt sıkıştı. Çevredeki ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Bozkurt'u sıkıştığı yerden çıkaramayınca itfaiyeye haber verdi. Bozkurt, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Bozkurt ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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