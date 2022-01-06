İETT otobüsü, otobüs durağına çarptı: Çok sayıda yaralı var

IHA 6 Ocak 2022 Perşembe 08:52 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 08:52

Eyüpsultan İslambey Caddesi'nde bir İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.