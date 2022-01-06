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İETT otobüsü, otobüs durağına çarptı: Çok sayıda yaralı var

Eyüpsultan İslambey Caddesi'nde bir İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

IHA6 Ocak 2022 Perşembe 08:52 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 08:52
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Eyüpsultan İslambey Caddesi'nde bir İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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