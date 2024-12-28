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İETT otobüsü paniğe neden oldu! Vatandaşlar koşarak uzaklaştı

Başakşehir'de seyir halindeki bir İETT otobüsü paniğe yol açtı. Otobüsten dumanlar yükselirken, diğer araç sürücülerinin uyarmasıyla durdurulan otobüsteki yolcular tahliye edildi.

IHA28 Aralık 2024 Cumartesi 16:59 - Güncelleme:
İETT otobüsü paniğe neden oldu! Vatandaşlar koşarak uzaklaştı
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Olay, saat 16.00 sıralarında Başakşehir Kayaşehir Mahallesi'nde bulunan 17. Bölge mevkisinde meydana geldi.

İETT ŞOFÖRÜNÜ KORNA ÇALARAK UYARDI

Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan bir İETT otobüsünden dumanlar yükselmeye başladı. Yükselen dumanları çevredeki diğer otomobil sürücüleri fark ederek, İETT şoförünü korna çalarak uyardı.

Uyarılar üzerine şoförün durdurduğu otobüste bulunan yolcular tahliye edildi. Yolcuların tahliye edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan, olayda herhangi yaralanma olmadığı öğrenildi.

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