Güncel

İETT otobüsü ve otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

Eyüpsultan'da İETT otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. İETT şoförü Fatih A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA18 Ocak 2026 Pazar 13:51 - Güncelleme:
İETT otobüsü ve otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti
Çırçır Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, dün sabah saatlerinde, Fatih A. idaresindeki 34 TF 6704 plakalı İETT otobüsü ile Nevzat Ş. hakimiyetinde 03 BB 529 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Nevzat Ş, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Nevzat Ş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İETT şoförü Fatih A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

