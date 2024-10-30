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Güncel

Bakırköy'de İETT otobüsünün çarptığı yaşlı kadın öldü

Bakırköy'de, İETT otobüsünün çarptığı 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

AA30 Ekim 2024 Çarşamba 13:12 - Güncelleme:
Bakırköy'de İETT otobüsünün çarptığı yaşlı kadın öldü
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Alınan bilgiye göre, Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nin önünde duran Sevinç T'ye, Murat Ş. idaresindeki 34 HO 2338 plakalı İETT otobüsü çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sevinç T'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

- SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ALINDI

Polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulan sürücü Murat Ş, Çırpıcı Parkı'nın önünde bulunan ışıklarda beklediğini söyledi.

Bu sırada yolcuları indirdiğini, ardından yeşil ışık yandığında hareket ettiğini belirten sürücü, otobüsün sol orta kısmında bir kişinin otobüsün altında kaldığını gördüğünü, olay yerinde durduğunu, sağlık ekiplerine durumu bildirdiğini kaydetti.

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